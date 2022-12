Molto probabilmente lascerà a parametro zero il Boca Juniors il prossimo giugno, alla scadenza naturale del contratto con gli Xeneizes. Ma il futuro di Agustin Rossi non è assolutamente già deciso. Sul portiere - secondo quanto constatato da FcInterNews da una fonte molto vicina al calciatore - esiste l’interesse di diverse squadre, in America, così come in Europa.

Ad oggi non c'è un’offerta concreta e formale da parte dell’Inter per il 27enne di Buenos Aires, né tanto meno l’entourage del calciatore ha avuto contatti con la dirigenza nerazzurra. Chi è vicino a Rossi però si è subito informato sulla situazione milanese e c’è una totale apertura sull’eventuale meta nerazzurra, con il club di Viale della Liberazione considerato tra i prestigiosi del mondo.