Simone Inzaghi lo ha voluto fortemente una volta perso Christian Eriksen e da lui ha ottenuto una prima stagione nerazzurra di grande livello, doppia cifra tra gol e assist e rendimento costante a centrocampo, dove si è calato perfettamente nella parte di mezzala di qualità salvo agire a playmaker in caso di necessità. Proprio come accaduto contro i catalani ieri al Meazza.

Il contratto di Calhanoglu scadrà nel giugno 2024, ma la società nerazzurra ha un'opzione per prolungarlo di un'altra stagione. In tal senso, prima della sosta per il Mondiale, l'agente dell'ex Bayer Leverkusen è atteso a Milano per un primo colloquio con la dirigenza. Possibile che al giocatore venga proposto un rinnovo più lungo, fino al 2026 perché l'Inter è soddisfatta del suo rendimento e il diretto interessato è felicissimo a Milano. Al punto da non prendere in considerazione gli approcci di due club inglesi la scorsa estate (Newcastle e Nottingham Forest). La disponibilità a prolungare il rapporto è dunque massima, la sensazione è che quella che ormai non può più essere definita una scommessa, bensì una certezza, continuerà a vestire il nerazzurro ancora per qualche anno.