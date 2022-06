La prossima settimana potrebbe essere molto importante sul fronte Gleison Bremer. L'Inter e il Torino inizieranno a parlare seriamente di questa operazione rimasta un po' ferma negli ultimi tempi. I nerazzurri, forti del sì del difensore brasiliano, confermato anche recentemente, vogliono limitarsi ha una spesa di non oltre 25 milioni di euro, massimo 30 con i bonus. Il club granata invece conta di intascare 35-40 milioni cash, come da tempo sta facendo filtrare a livello mediatico.

Una cifra che i nerazzurri non pagheranno, ma potrebbero avvicinare inserendo una contropartita: i nomi spendibili con il Torino sono Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti che per il momento ha detto no al pressing del Monza. Valutando il centrocampista 15 milioni o l'attaccante 20 milioni, si potrebbe raggiungere la valutazione che il Torino fa di Bremer senza aggiungere ulteriore cash, come nelle intenzioni del club di Viale della Liberazione. Discorso ancora lungo e tutto da sviluppare, ma c'è la disponibilità delle due società a parlarne, magari già dalla prossima settimana.