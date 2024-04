Nessuna decisione definitiva è sinora stata presa dal Siviglia su Lucien Agoumé. Il centrocampista francese, in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro in favore degli andalusi, con la recompra in favore dell’Inter (fissata 16 milioni), non ha infatti sinora lasciato il segno in Spagna, dove comunque la fiducia nei suoi confronti è rimasta intatta.

Una lesione al muscolo femorale ha infatti lasciato fuori causa il calciatore per poco più di un mese (dopo tre presenze consecutive e un minutaggio in crescendo dal suo arrivo al Siviglia lo scorso inverno), con il 21enne di Youndé che è appena rientrato tra i titolari e sul verde (per lui 25 minuti contro il Getafe).

Non c’è fretta quindi, proprio perché Agoumé si giocherà l’eventuale conferma nelle prossime partite, con le parti che si ritroveranno verso fine stagione e prenderanno la decisione definitiva.

