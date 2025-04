C'è tanta carne al fuoco nella puntata di Bordocam dedicata a Bologna-Inter, in onda su DAZN. Per esempio, il battibecco tra Massimiliano Farris e Vincenzo Italiano, andato in scena al nono minuto del secondo tempo: il primo si lamenta con il quarto uomo, Matteo Marcenaro, della fallosità degli avversari sostenendo che 'ogni volta che vengono saltati, fanno fallo. Ogni volta!". Protesta che fa scattare il tecnico dei rossoblu verso l'area tecnica dei nerazzurri: "Parla con me, mister". Pronta la risposta del secondo di Simone Inzaghi: "Ma cosa vuoi da me? Vai nella tua panchina". A quel punto, interviene l'arbitro Andrea Colombo espellendo entrambi; poi è Inzaghi a riportare definitivamente la calma dicendo "Vincenzo, finisce qua".

Si passa, quindi, alla situazione del fallo fischiato a Lautaro per presunto fallo su Fedrico Ravaglia, situazione per cui Inzaghi chiede lumi al quarto uomo: "Fallo sul portiere? Ma di chi?". Poco dopo, Inzaghi quasi implora l'assistente di segnalare un contatto tra Lucumì e Taremi: "E' fallo per noi, diglielo che è fallo per noi", le parole dell'ex Lazio.

Si arriva, infine, all'episodio più discusso: la battuta della rimessa laterale da cui scaturirà il gol di Riccardo Orsolini. Inzaghi resta immobile dopo l'1-0 dei padroni di casa, ma poi si attiva subito per placare l'ira di Lautaro che potrebbe costargli una squalifica. Al triplice fischio, Inzaghi corre in campo per bloccare Davide Frattesi diretto verso l'arbitro per protestare, poi si avvicina a Barella, a colloquio con Colombo, per dirgli 'Bare, va bene così, possono sbagliare', prima di dare la mano all'arbitro con uno sguardo fulminante che vale più di mille parole.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!