Anche il Corriere della Sera si concentra oggi sulle ultime voci di mercato legate ad Hakan Calhanoglu. L’Inter - riferisce il quotidiano generalista - non ha ricevuto formalmente telefonate e proposte né dal Bayern Monaco e né dall'entourage del centrocampista, ritenuto insostituibile da Inzaghi. Il turco però ha 30 anni, un contratto in scadenza nel 2027 e uno stipendio netto da 6,5 milioni di euro: fattori che spingerebbero l'Inter a non poter ignorare un'eventuale offerta da 60 milioni di euro. La sensazione, comunque, è che ci si trovi solo all’inizio di un potenziale telenovela di mercato.

I media turchi sono sicuri che Calha sia attratto dal possibile rientro in Bundesliga e dalla possibilità di guadagnare 8 milioni più bonus a stagione per i prossimi quattro anni. Al momento in Viale della Liberazione si resta in posizione d'attesa, con Marotta e Ausilio "sicuri che il Bayern, club con cui intrattengono relazioni diplomatiche eccellenti, non effettuerà sgambetti". Se dovesse invece essere lo stesso giocatore ad informare l'Inter di voler andare in Baviera, allora "pur a malincuore il club, che finora — è bene ribadire — non ha ricevuto segnali, ascolterebbe la proposta: avviso ai naviganti, Çalhanoglu costa 60 milioni", chiosa il Corsera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!