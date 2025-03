Sarà un finale di stagione importantissimo per l'Inter e per Simone Inzaghi, le cui sorti potrebbero dipendere proprio da come andranno le cose nei prossimi due mesi. Come riporta il Corriere della Sera, il tecnico ha il contratto in scadenza a giugno 2026, ma non ci sono appuntamenti in programma. Ad oggi la concentrazione è massima sugli obiettivi di campo.

A maggio si farà un bilancio dell'annata e si discuterà eventualmente di prolungamento e cifre diverse. Oggi il tecnico percepisce 6,5 milioni più 3 di bonus. Condivide con Conte il trono dei tecnici più pagati in A, ma l'Inter è pronta ad aumentare lo stipendio a 7,5 milioni più bonus legati ai risultati. Si andrebbero a superare i 10.

Nel frattempo nei mesi scorsi Inzaghi è stato cercato da Chelsea (che poi ha scelto Maresca, Manchester United (prima che prendessero Amorim) e dall'Arsenal per il post-Arteta. L'Inter, si legge, non teme scippi. Ma in caso di clamoroso addio occhio a un nome stimato da Marotta: Massimiliano Allegri, che può dare continuità all'attuale 3-5-2.