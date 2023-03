Questa sera l'Italia di Mancini riparte da Mateo Retegui, in rete al debutto in azzurro e pronto a lanciare nuovi segnali in chiave mercato. Tra i club in prima fila per l'italo-argentino c'è anche l'Inter, come conferma oggi il Corriere della Sera. "A Malta per vederlo c’è anche Dario Baccin, vice d.s. dell’Inter: i nerazzurri conoscono molto bene l’italo argentino, dato che è partner nel Tigre di Facundo Colidio (classe 2000) in prestito proprio dall’Inter", ricorda il quotidiano generalista.