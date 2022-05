Il futuro inizia da oggi. Beppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera cominceranno a pianificare le strategie in vista della prossima stagione. Domani è in programma il vertice con il tecnico per il prolungamento del contratto fino al 2024. Non ci sarà alcuna rivoluzione, ma bisognerà vendere uno, forse due giocatori tra i "soliti noti": Bastoni, Skriniar, Barella, Lautaro.