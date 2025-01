Il Corriere della Sera aggiorna oggi sulla situazione di Davide Frattesi, il cui procuratore Giuseppe Riso sta lavorando alla partenza. Non si scarta alcuna opzione, nel frattempo l'agente spinge per uno scambio con Cristante (altro suo assistito in forza alla Roma) ma la risposta dell'Inter è stata un rialzo della richiesta: 50 milioni di euro senza contropartite.