Paulo Dybala dovrà dare nelle prossime ore una risposta alla Roma. Come scrive oggi il Corriere della Sera, si sente "scaricato" dal club ma non vorrebbe lasciarlo e soprattutto non resterà a dispetto dei santi, visto che c'è anche un'offerta faraonica dall'Al Qadsiah.

La notizia data dal Corsera, però, è che alcuni intermediari hanno sondato anche l'interesse dell'Inter, frenata però dai paletti di Oaktree che non contempla profili del genere per età e ingaggio. In compenso il management non ha posto una chiusura così netta riguardo a Federico Chiesa, che potrebbe diventare sacrificabile dalla Juve nelle ultime ore di mercato.