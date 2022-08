L'Inter è sempre più vicina a Francesco Acerbi, ma continua comunque a rimanere vigile sulle altre piste. Il Corriere della Sera fa il punto sulla difesa della formazione nerazzurra: "Simone Inzaghi aspetta ancora un difensore centrale. Se dipendesse esclusivamente da lui non ci sarebbero dubbi: la scelta ricadrebbe sulla vecchia conoscenza Francesco Acerbi, già in uscita dalla Lazio e disposto a rinunciare due mensilità pur di vestire la maglia dell’Inter. Federico Pastorello, agente del giocatore, gran tessitore delle relazioni diplomatiche fra i club, è fiducioso di concludere l’operazione in prestito con diritto di riscatto", si legge