DYBALA - Si parte però dalla Joya , protagonista dell'ultimo incontro in sede tra l'agente Antun e la dirigenza interista: sul tavolo c'è un contratto da 6 milioni più bonus per quattro stagioni, mentre l’argentino parte da una richiesta di 8 milioni (bonus esclusi). La distanza c’è, ma è colmabile : le sensazioni sono positive.

LUKAKU - Diversa la situazione di Big Rom, il cui ritorno viene definito possibile ma complicato. "Per riportare il belga a Milano serve un esborso economico non indifferente: l’ammortamento del costo dell’attaccante a bilancio per la stagione attuale è pari a 25 milioni - si legge -. Il prestito non sarebbe dunque gratuito: per non generare una minusvalenza, il Chelsea dovrebbe ricevere almeno 25 milioni. Una spesa che difficilmente oggi l’Inter potrebbe sostenere". Dumfries potrebbe essere la giusta contropartita.

CORREA E DZEKO - Il Tucu e l'ex Roma, con tutta probabilità, indosseranno la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione. "Per Correa la società ha investito una somma importante per strapparlo alla Lazio la scorsa estate: l’argentino è arrivato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 31 milioni di euro. A oggi, una sua partenza è da escludere. Per Dzeko, invece, si registrano interessi da club degli Emirati Arabi, ma il bosniaco vuole continuare a giocare ad alti livelli", conclude il quotidiano.

