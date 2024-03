La partita per il riscadenzamento del prestito non è ancora terminata. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, Steven Zhang è sempre convinto di potersi tenere l'Inter, allungando il rapporto con Oaktree, che però a sua volta non ha ancora dato semaforo verde.

Secondo le intenzioni del presidente nerazzurro, un nuovo accordo permetterebbe a Suning di restare a capo del club con proroga della scadenza del prestito al 2026 o 2027 saldando gli interessi sin qui maturati, vale a dire poco più di 100 milioni (dai 275 del prestito fino ai poco più di 380 conseguenza di 3 anni al 12%). Ovviamente, il tasso di interessi sarà più elevato (16%) rispetto all'attuale. In parole povere, ci sarebbero da sborsare circa 60 milioni l'anno. In tal modo, Zhang "comprerebbe tempo" in attesa di conti migliori come tutto lascia pensare guardando il percorso della squadra di Inzaghi.

Ma ra i vertici del fondo americano non mancano le perplessità. "La convinzione, infatti, è che, pur incassando subito quei 100 milioni, il resto tra i 275 del prestito e i nuovi interessi non verrà comunque restituito nemmeno alla nuova scadenza", riferisce il Corsport. Al contempo, finora Oaktree non ha trovato interlocutori adeguati per l'eventuale cessione dell'Inter una volta ereditata eventualmente da Suning. Zero certezze. Ed è qui che nasce la fiducia di Zhang.