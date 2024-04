Steven Zhang si sta giocando la sua ultima partita per riuscire a conservare l'Inter. La scadenza del 20 maggio si avvicina e - come sottolinea il Corriere dello Sport - il presidente nerazzurro dovrà restituire 380 milioni (interessi compresi) a Okatree. Ma, dopo i segnali negativi delle settimane precedenti, oggi la situazione appare differente, con Zhang che sta provando in ogni modo a ottenere un nuovo finanziamento da un nuovo partner.

Ieri il Sole 24 Ore parlava di un finanziatore inglese, di Londra: Ares, Sixth Street Partners e Hayfin Capital Management i nomi fatti. Lo scopo finale del presidente nerazzurro non sarebbe quello di tenersi il club a prescindere, ma di arrivare con più margini e spazio di manovra ad una cessione che risulti il più vantaggiosa possibile. In sostanza - si legge - in cantiere ci sarebbe un prestito ponte, con la precisa prospettiva di vendere ottenendo il massimo.



Partita la corsa contro il tempo.