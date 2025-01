Subito o a giugno: Nicola Zalewski è entrato nel mirino dell'Inter e - secondo il Corsport - prima o poi sarà un giocatore nerazzurro. L'intenzione del club campione d'Italia è quello di portarlo immediatamente a Milano per sostituire Buchanan, ma la proposta alla Roma è stata duplice: acquisto immediato a titolo definitivo, in cambio di 500mila euro (cifra bassa proprio in ragione del suo contratto in scadenza), altrimenti prestito con diritto di riscatto a 6-7 milioni. Per questo secondo scenario, però, occorre che Zalewski rinnovi per un anno. E la Roma, come ha verificato ieri Pocetta, il suo procuratore, in missione a Trigoria, da questo orecchio ancora non ci sente.

Nelle prossime ore sarà tutto più chiaro: lunedì finisce il mercato. Il secco rifiuto all'offerta del Marsiglia fa pendere ovviamente la bilancia dalla parte dell'Inter: Zalewski vuole assolutamente i nerazzurri, che intanto hanno preparato un piano B: Cristiano Biraghi. "L’ormai ex-capitano della Viola arriverebbe a Milano in prestito fino al termine della stagione. Con il vantaggio che, essendo cresciuto nel vivaio interista, lascerebbe comunque libero il posto in lista Champions per Correa. A sfavore di Biraghi, invece, c’è l’età: ha già 32 anni ed è, di fatto, fuori dai parametri di Oaktree. Considerando che resterebbe per appena 6 mesi, però, un’eccezione potrebbe anche essere fatta. Il dopo Biraghi (e Buchanan), evidentemente, sarebbe appunto Zalewski, che arriverebbe da svincolato e quindi senza alcun esborso di denaro per il cartellino", si legge.