"Il mirino del PSG per rinforzare la difesa adesso è puntato su Mohamed Simakan del Lipsia, in passato obiettivo del Milan. Inzaghi e i tifosi nerazzurri, però, non possono sentirsi ancora al sicuro: perché alla fine del mercato mancano 20 giorni e perché in tutta Europa i top club sanno che la proprietà dell'Inter una cessione importante deve farla". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, che torna sulla situazione di Milan Skriniar , ancora in bilico a poche ore dall'inizio del campionato.

Dal PSG, finora, nessun rilancio per lo slovacco, che ormai è convinto di restare a Milano almeno per un'altra stagione. Ed è di ieri la notizia dell'interesse forte di Campos per Simakan. E il Chelsea? "Al momento è focalizzato su Fofana, anche se il tecnico del Leicester, Brendan Rodgers, ha allontanato la sua partenza - racconta il Corsport -. In Inghilterra però sostengono che per 85 milioni di sterline, il difensore francese traslocherà a Londra. Altrimenti... occhio a Skriniar che domani sera giocherà a Lecce. A Inzaghi il numero 37 serve e vuole assolutamente tenerlo per tutta la stagione".

Senza la partenza di un big, la squadra mercato nerazzurro dovrà solo sostituire Ranocchia per considerare chiuso il mercato. Le idee? Todibo e Akanji - secondo il quotidiano romano - sono troppo costosi. Quindi un low-cost a fine mese. "È stato proposto Acerbi che non esalta l'area tecnica, ma piace a Inzaghi: in prestito e con solo l'ingaggio da pagare può essere una soluzione last minute".