Trattativa in stato molto avanzato tra l'Inter e Gianluca Scamacca. Lo spiega il Corriere dello Sport: "Nel nuovo incontro con i dirigenti del West Ham, l’Inter è pronta a un rilancio rispetto all’offerta iniziale di 22 milioni più 3 di bonus - conferma il quotidiano romano -. Il passo successivo prevederebbe 25 milioni come parte fissa e 5 milioni di bonus, avvicinando la richiesta iniziale di 30 milioni degli inglesi. Il giocatore ha già espresso il suo gradimento per la nuova destinazione, vorrebbe lasciare la Premier per giocarsi le sue carte in un reparto che ha bisogno di gol e presenza fisica, recuperando i centimetri persi con la cessione di Dzeko e il mancato ritorno di Lukaku".

E per l'attacco il mercato potrebbe non finire qui. "Qualora arrivassero buone offerte per Correa gli innesti davanti sarebbero due, ma adesso l’urgenza è quella di dare una nuova soluzione offensiva a Inzaghi. L’accelerazione per Scamacca spiega anche l’attuale fase di stand-by per Balogun, per il quale l’Arsenal ha chiesto 50 milioni “spaventando” i nerazzurri".



