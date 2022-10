Oggi pomeriggio, contro il Sassuolo, l'Inter proverà a mettere in piedi il tentativo di risalita in campionato, dove le capolista Napoli e Atalanta distano 8 punti. L'obiettivo dei nerazzurri è di accorciare la classifica prima dello stop in programma a novembre per il Mondiale in Qatar. "Mancano 6 gare, all’interno delle quali, l’Inter avrà due scontri diretti: il primo in casa della Juventus e il secondo a Bergamo, con l’Atalanta - ricorda il Corriere dello Sport -. In aggiunta, oltre al Sassuolo, questo pomeriggio, anche le sfide con Salernitana, Fiorentina, Sampdoria e Bologna. Ridurre il distacco a 4-5 punti entro il 13 novembre, quando il campionato si fermerà, sarà già considerato un risultato positivo. Anche perché, alla ripresa, è subito in calendario il big-match con il Napoli a San Siro".