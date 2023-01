"Se la stessa rabbia e veemenza con cui, negli spogliatoi, l’Inter ha contestato l’arbitraggio di Sacchi l’avesse esibita anche in campo, non sarebbe uscita dal Brianteo con un pareggio che sa tanto di sconfitta". Questo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport non senza la solita dose di luoghi comuni che infestano l'analisi calcistica.

Poi il quotidiano romano rivela il retroscena nel post-gara. "Chiaro che una decisione come quella presa dal direttore di gara faccia tutta la differenza del mondo - deve ammettere il Corsport -. Ma la squadra nerazzurra, intesa come giocatori e staff tecnico, deve innanzitutto prendersela con sé stessa. Questo, però, avverrà in privato. Ieri sera, invece, il palcoscenico pubblico è stato riservato alle contestazioni e alle lamentele. E una chiamata è subito partita in direzione del coordinatore Aia per protestare per il trattamento non subito. Non è certo conseguenza di quella telefonata, ma è già certo che Sacchi verrà sospeso: troppo grave il suo errore".

