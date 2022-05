Ivan Perisic è un passo dal rinnovo biennale con l'Inter. Dopo il vertice di ieri tra gli agenti del croato, Frane Jurcevic e Tomislav Kasalo , e la società, le parti appaiono più vicine come conferma il Corriere dello Sport . L'Inter è salita con l'offerta, portandola a 4,8 milioni più bonus (alcuni facili) che porteranno l'esterno a guadagnare un massimo di 5,5 milioni netti. "Perisic, collegato in videochiamata, pur non dando una risposta definitiva (attesa al massimo entro fine settimana, ma potrebbe arrivare prima), ha gradito lo sforzo - si legge sul quotidiano romano -. Soddisfatto Inzaghi che ne aveva chiesto la conferma nella conferenza stampa di sabato. Nella sede nerazzurra non danno la firma sul rinnovo per scontata e mantengono una certa prudenza anche se rispetto agli scorsi giorni la fiducia è aumentata".

Oggi Perisic eseguirà gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio al polpaccio, ma intanto dovrà dare una risposta definitiva all'Inter che esclude ulteriori rilanci. "Facile immaginare che i suoi agenti adesso verificheranno eventuali proposte concrete dalla Premier e approfondiranno il discorso con la Juventus che è interessata al croato nonostante Perisic e il suo entourage abbiano sempre negato qualsiasi trattativa con il club bianconero. Il prossimo anno, in caso di conferma, Ivan magari sarà utilizzato anche a destra per cercare una coesistenza con Gosens", suggerisce il Corsport. E occhio al mercato: i nerazzurri - secondo il CdS - potrebbero prendere in ogni caso un giovane laterale sinistro (in pole Cambiaso dal Genoa) per poi mandarlo a farsi le ossa in un altro club di A.



