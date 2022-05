"Dopo gli oltre 100 milioni "messi da parte" del 2021-22, è verosimile che la proprietà chieda a Marotta e Ausilio una differenza positiva di altri 60-70 milioni. Complicato in queste condizioni pensare a una campagna di rafforzamento in grande stile: esattamente come l'estate scorsa, l'obiettivo sarà far restare competitiva la rosa individuando delle occasioni". Questo quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport in previsione della prossima sessione estiva di mercato.