Per qualcuno sarà una semplice amichevole in famiglia tra i muri del BPER Training Centre in Appiano Gentile, in realtà stamattina, seppur lontana dai riflettori, si scrive un nuovo capitolo nella storia dell'Inter. Dalle 10.30 infatti si affronteranno per la prima volta la prima squadra allenata da Cristian Chivu e l'Under 23 di Stefano Vecchi. Classica sgambata pre-campionato, con la differenza che stavolta il derby interno non sarà con una formazione giovanile, bensì con la seconda squadra professionistica nerazzurra, nata nelle scorse settimane. Un'occasione dunque per testare lo stato di forma di entrambe le squadre all'inizio del mese che vedrà i rispettivi esordi ufficiali in questa stagione.

Intanto, ecco le formazioni scelte da Chivu e Vecchi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 59 Zalewski, 94 F. Esposito, 40 Farronato. Allenatore: Cristian Chivu

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 44 Berenbruch, 14 Bovo, 10 Kamate, 3 Cocchi; 30 Mosconi, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 22 Zamarian, 2 Avitabile, 8 Zarate, 9 Topalovic, 11 Sarr, 15 Stante, 16 Venturini, 17 Motta, 26 Garonetti, 35 Zuberek, 45 Agbonifo, 63 Fontanarosa. Allenatore: Stefano Vecchi

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Luciani-Galimberti