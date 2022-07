Ancora attesa per Paulo Dybala, costretto oggi a guardare anche fuori dai confini milanesi e inizia a fare prove con un'eventuale maglia diversa da quella con la quale è stato più volte immaginato nelle ultime settimane. Se l'Inter resta sullo sfondo, a mettere a fuoco sempre di più l'obiettivo Paulino è la Roma di José Mourinho. Il portoghese "voleva Paulo già domani nel ritiro dell’Algarve" ma non è stato possibile, motivo per il quale l'ex allenatore della Beneamata sta sempre più alzando la pressione su Tiago Pinto, costretto ad accorciare tempi e distanze per l'argentino: "Il manager Carlos Novel, che si trovava in Spagna, è così dovuto rientrare in Italia per raggiungere Jorge Antun e compagnia. Ma, sotto strike, è arrivato a Torino soltanto nella notte".

Motivo che ha rallentato, o meglio posticipato, l’offerta che Pinto dovrebbe presentare all'entourage del giocatore, offerta che il Corriere dello Sport definisce "in linea con l’attuale mercato e con la situazione di Paulo, che venerdì aveva perso anche l’opzione Manchester United", che ha al contrario assoldato l'ex nerazzurro Christian Eriksen. Per il ds della Roma non è stato facile "vincere la diffidenza del ragazzo d’oro - si legge -. Ora bisognerà vedere se Mourinho concederà altro tempo agli agenti di Dybala o se, al contrario, preferirà orientarsi su Jesse Lingard, svincolato dal Manchester Unted, e sull’atalantino Pasalic, valutato tra i 20 e i 25 milioni".