"Vigilia in silenzio per Inzaghi. Una scelta che ha adottato ormai da alcune settimane. Con l’eccezione della Champions, evidentemente, dove esistono degli obblighi da rispettare. Una scelta che nasce dal desiderio di isolarsi, dopo che il volume delle critiche è diventato sempre più assordante. E, se anche Simone sostiene di essere abituato a certe situazioni, resta comunque complicato lavorare con tutto quel rumore nelle orecchie". Il Corriere dello Sport sottolinea l'atteggiamento del tecnico nerazzurro che prova a superare brillantemente anche l'ostacolo Juve come spesso gli riesce nelle notti di coppa. "La Coppa Italia, peraltro, può trasformarsi in un’opportunità per cambiare il destino. Quello di Inzaghi, infatti, da più parti viene dato per già segnato.

Vale a dire che, a fine stagione, si consumerà il divorzio, nonostante un ulteriore anno di contratto. Colpa soprattutto di un campionato al di sotto delle aspettative, in particolare con quelle undici sconfitte. Molto della stagione, però, è ancora in gioco. A cominciare, appunto, dalla Coppa Italia, per proseguire poi con una Champions sorprendente e una finale da contendere al Milan. E, tutto sommato, se alla fine del campionato arrivasse comunque il pass per la prossima Champions, allora non tutto sarebbe da buttare via, anzi. Anche perché tante forze sono state consumate proprio per rimanere in corsa su tutti i fronti, come non è riuscito a nessun’altra squadra", si legge.