Dumfries rifiata. Secondo il Corriere dello Sport, contro il Lecce, a destra spazio a Darmian: il neerlandese necessita di riposo e, soprattutto, è in diffida. Dopo la trasferta in Salento, arriva il derby...

In rampa di lancio anche Frattesi e Zielinski che dovrebbero prendere il posto di Barella e Asllani. Attenzione, poi, alla candidatura di Arnautovic che potrebbe far coppia con Thuram. Tra chi avrebbe bisogno di riposare ci sarebbe pure De Vrij, ma le scelte, in difesa, continuano ad essere ridotte visto il perdurare dell'assenza di Acerbi (ma col Monaco potrebbe rivedersi in panchina). Tuttavia Bisseck tra oggi e domani potrebbe tornare in gruppo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.