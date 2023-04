La notizia lanciata nelle scorse ore dal Sole 24 Ore sul rientro in pista di Investcorp per rilevare la maggioranza dell'Inter trova spazio oggi anche sulle pagine di Tuttosport . La società del Bahrein sta studiando da alcuni mesi il dossier relativo alla società nerazzurra e sarebbe tornata forte sull'argomento nelle ultime settimane. "Al momento la negoziazione sarebbe ancora in una fase embrionale: prima di affondare il colpo, Investcorp vorrebbe coinvolgere altri soci del Bahrein in questa operazione . Il fondo, guidato dal presidente esecutivo Mohammed Alardhi , preferisce non commentare queste indiscrezioni", aggiunge TS nel suo approfondimento.

Sullo sfondo restano in corsa anche alcuni fondi americani. Secondo TS non è un caso, infatti, che siano due banche d’affari statunitensi (Goldman Sachs e Raine Group) ad essere state nominate advisor per cercare acquirenti. In particolare, Raine Group ha recentemente seguito l’ingresso del fondo Silver Lake nell’azionariato del City Football Group. "Chissà se anche l’Inter potrebbe rientrare in questa logica di investimento nel calcio europeo. Silver Lake preferisce non commentare questa ipotesi", chiosa il quotidiano torinese.

