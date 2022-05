Confermato l'incontro avvenuto ieri in sede Inter tra la dirigenza nerazzurro e un rappresentate di Paulo Dybala. Un faccia a faccia che è servito al club per sottolineare la centralità che avrebbe l'argentino a Milano e anche per mettere sul tavolo i numeri della trattativa.

Secondo il Corriere dello Sport, una proposta ufficiale non è ancora partita dall'Inter, ma i contorni del negoziato sono noti: triennale da 5,5 milioni netti con bonus per arrivare ai 7 chiesti dall'argentino con opzione per un quarto anno. "L’Inter non ha fretta di stringere anche perché deve necessariamente liberare spazio. E, se per Vidal, è già prevista la cifra per uscire dall’ultimo anno di contratto, per Sanchez, invece, occorre trovare sia una squadra sia un accordo economico, poiché il suo vincolo scadrà solo nel 2023 e gli garantisce 7 milioni netti - spiega il quotidiano -. Tocca a Dybala decidere quale possa essere la sistemazione più vantaggiosa. Intanto se ne sta nel ritiro della Seleccion, dove, evidentemente, si starà facendo raccontare il mondo Inter da Lautaro e Correa".