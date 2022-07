"Non sono bastate una prima sforbiciata agli stipendi, il ritorno del pubblico, un aumento significativo delle sponsorizzazioni e soprattutto le cessioni di Hakimi e Lukaku (per complessivi 175 milioni più 12 di bonus; 100 di plusvalenza) per dimezzare il passivo dell'Inter, che aveva chiuso il 2020-21 a meno 245,6 milioni e che quasi certamente nel 2021-22 registrerà un passivo superiore ai 120 milioni. Dipenderà dalle operazioni di mercato che si dovranno finalizzare in uscita entro settembre, su tutte l’accordo per l'incentivo all'esodo di Alexis Sanchez, in quanto la cifra ricadrà sul bilancio chiuso il 30 giugno scorso". Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport che torna a fare i conti in tasca al club nerazzurro.