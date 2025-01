Smarrimento in casa Roma quando si sono sentiti chiedere 45 milioni per Davide Frattesi. Il motivo? A oggi, il valore a bilancio del centrocampista è di 22 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi non smettono di lavorare al ritorno di Frattesi nella Capitale, ma non intendono strapagarlo come peraltro ha sottolineato anche Ranieri.

Mancano una decina di giorni alla fine del mercato, più passano le ore più è complicato che la trattativa vada in porto, ma la notizia è che il club giallorosso e l’entourage del ragazzo stanno lavorando sottotraccia per non interrompere i rapporti e far sì che si riesca ad arrivare a dama. In che modo? La chiave - secondo il quotidiano romano - potrebbero essere i bonus. La Roma non intende andare oltre i 30 milioni.

E dall'estero? Qualcosa sembra muoversi in particolare da Francia e Inghilterra. E i nerazzurri sarebbero ben felici di non cedere Frattesi in Serie A. Ma la volontà del ragazzo pesa ed è nota: tornare alla Roma, secondo il CdS.