L'uscita di Vidal alleggerisce l'Inter di un contratto parecchio pesante e dal Brasile riferiscono come il Flamengo vorrebbe riformare in rossonero la coppia con Sanchez. "Da capire, però, se l’attaccante sia disposto ad accantonare il suo desiderio di restare in Europa e quale quota del suo ingaggio sia pronto a pagare il Flamengo. Servirà la diplomazia di Felicevich, agente sia di Vidal sia di Sanchez, per sbloccare la situazione", spiega il Corriere dello Sport.