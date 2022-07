Paulo Dybala da oggi è ufficialmente disoccupato di lusso. Come ricorda il Corriere dello Sport , l'argentino non ha ancora trovato l'accordo con l'Inter e dunque resta in sospeso. Un accordo che per mesi è stato dato per fatto, quasi scontato, e invece le parti sono ancora distanti e pure le alternative latitano.

"Non va scartata l’ipotesi che alla fine la sua destinazione sarà la Pinetina. Perché l'ad Marotta per lui stravede e perché Zhang sogna un tridente di grande impatto (sul campo e fuori) con Lukaku e Martinez - si legge sul quotidiano romano -. Vederlo ancora senza squadra il giorno dell'apertura del calcio mercato, lui che per 7 stagioni è stato uno dei giocatori simboli della Juventus (e dal 2017-18 ha indossato la maglia numero 10), però, fa senza dubbio effetto. E forse permette di capire che il calcio sta cambiando: anche la qualità ha un prezzo... massimo. Pure se ti chiami Dybala".

Ieri il saluto della Juventus e un capitolo che si chiude anche a livello ufficiale. Paulo cerca un progetto nel quale essere di nuovo protagonista, ma non ha troppo tempo da perdere anche considerando il Mondiale in Qatar che parte a novembre. "Per il momento può permettersi di aspettare ancora un po' l'Inter, il club che ha parlato più spesso con il suo entourage, ma poi dovrà guardarsi intorno a 360 gradi. Nella speranza che magari il Milan approfondisca il discorso o che dalla Spagna arrivi una chiamata alla quale non si può rispondere di no", scrive il CdS.