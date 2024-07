Sale l'ottimismo in casa Inter per quanto riguarda il rinnovo di Denzel Dumfries. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, l'esterno olandese ha operato una vera e proprio inversione a 'u' sulla questione contratto in scadenza nel 2025. E adesso, dopo l'eliminazione da Euro 2024, non resta che concretizzare questa volontà con un confronto diretto dopo i segnali a distanza.

Le iniziali richieste di oltre 5 milioni netti, che avevano bloccato l'operazione, adesso sono diventati molto meno, con Dumfries che avrebbe valutato di accettare i 4 proposti dal club nerazzurro a suo tempo. L'idea di trovare un accordo è evidente.

Adesso - come sottolinea il Corsport - serve un riscontro concreto, altrimenti, diventerebbe quasi obbligatorio mettere Dumfries sul mercato, in modo da non vederlo partire tra un anno senza incassare un euro. Oggi l'esterno vale 25-30 milioni e non sarebbe scontato trovare un club che possa accontentare l'Inter. Eventualmente, il nome per sostituire Dumfries è quello di Ndoye del Bologna, per il quale il Bologna chiede 25 milioni.