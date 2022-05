Prima di acquistare Bremer, l'Inter deve cedere e far cassa. È questa la convinzione del Corriere dello Sport, che da qualche giorno dà l'affare per il difensore del Torino in via di definizione.

Come si legge anche oggi, il nome più caldo in uscita è quello di Bastoni, corteggiato dalla Premier League. "Il mercato dei difensori mancini di spessore propone pure Pau Torres, lo spagnolo del Villarreal, e Josko Gvardiol, il croato del Lipsia, ma Zhang, pur obbligato a far cassa con la cessione di un top player, non ha intenzione di regalarlo - si legge -. La richiesta iniziale è di 70 milioni, la sensazione che si possa chiudere per qualcosa di meno. Conte è in pole, ma come detto non è il solo in corsa".