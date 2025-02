Occhio alle sorprese. Il Corriere dello Sport immagina più di un avvicendamento nell'undici titolare che domani sera scenderà in campo contro il Genoa. Inzaghi valuta il ritorno dal 1' di Bisseck e De Vrij in difesa, completando il reparto con Bastoni (Carlos Augusto viene dato tra gli indisponibili).

A metà campo potrebbero rivedersi Darmian e Asllani, mentre in attacco si candida Correa per far coppia con Lautaro. Thuram in panchina. Tra i pali, ovviamente, Martinez.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro.