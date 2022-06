Anche il Corriere dello Sport conferma: l'Inter ha individuato in Asllani il vice-Brozovic e la chaive per chiudere l'affare con l'Empoli sarebbe Satriano, di ritorno dal prestito al Brest in Ligue 1. "L’Inter non ha nessuna difficoltà a dirottare il suo talento all'Empoli visto che in maglia azzurra quest'anno Pinamonti ha disputato la miglior stagione della sua carriera e ora tornerà alla base per essere venduto con una valutazione importante - si legge -. Lo seguono il Monza e la Fiorentina, ma potrebbe arrivare soprattutto una proposta dall'estero. Su Satriano, invece, l'Inter è orientata ad accontentare Corsi, a meno che non arrivi una proposta per l'acquisto a titolo definitivo da 20 milioni". L'alternativa è Schouten del Bologna.