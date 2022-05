Nei documenti legati al bond lanciato nei mesi scorsi il club nerazzurro ha sottolineato infatti la presenza di bonus con Socios.com e Digitalbits/Zytara Labs. Per quanto riguarda il primo, l’Inter infatti sottolinea come abbia “diritto a ricevere un bonus in base al rendimento per la qualificazione alla UEFA Champions League o alla UEFA Europa League, alla vittoria del campionato di Serie A, al raggiungimento della finale o alla vittoria della TIM Cup e alla vittoria della Supercoppa Italiana”.

Stesso discorso per quanto riguarda l’accordo con Digitalbits e Zytara Labs. “Abbiamo inoltre diritto a ricevere un bonus in base al rendimento per la qualificazione e l’avanzamento in UEFA Champions League o UEFA Europa League, per la vittoria del campionato di Serie A, per l’arrivo in finale o per la vittoria della TIM Cup e per la vittoria della Supercoppa Italiana”, si legge nella nota della società nerazzurra.