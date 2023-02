Nonostante l’inadempienza di DigitalBits , crescono i ricavi dell’Inter da sponsor e diritti tv nel primo semestre. Lo riporta Calcio e Finanza analizzando il bilancio al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra.

“I ricavi rettificati sono aumentati di 3,4 milioni o del 2,6% a 133,6 milioni per il semestre chiuso al 31 dicembre 2022, rispetto ai 130,2 milioni per il semestre chiuso al 31 dicembre 2021 - si legge -. In particolare, la crescita è stata spinta da un incremento di 13,6 milioni nei ricavi da Serie A legati a diverse tempistiche di pagamento per le rate dei diritti tv della stagione, con un calo di 6,8 milioni per quanto riguarda i ricavi da sponsor”.

E ancora: In particolare, i ricavi da sponsor di maglia (in cui, rispetto al primo trimestre, non viene più considerato l’accordo con Digitalbits) sono passati dai 12,3 milioni del primo semestre del 2021/22 ai soli 2,5 milioni al 31 dicembre 2022, legati solamente all’accordo con Lenovo. L’intera cifra legata a Digitalbits è stata accantonata alla voce “svalutazione crediti commerciali”. Tra gli altri sponsor, da Nike nel primo semestre sono arrivati 6,25 milioni di euro, mentre le altre sponsorizzazioni sono cresciute di 5,6 milioni (da 6,7 a 12,4 milioni) in particolare grazie all’accordo con Konami. In calo infine i ricavi asiatici, pari a solo 2 milioni di euro (4,6 al 31 dicembre 2021) dopo la chiusura dell’accordo con Suning per maglia di allenamento e naming rights lo scorso 30 giugno 2022”, conclude C&F.it.