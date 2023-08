"L'Inter è entusiasta di Pavard". E' il titolo scelto dal quotidiano tedesco BILD che torna a parlare dell'interesse del club nerazzurro per il difensore francese del Bayern Monaco. Viene ribadito anche oggi la volontà del giocatore di lasciare la squadra di Tuchel e di provare una nuova esperienza. La prima scelta è il Manchester United, ma la trattativa saltata per il passaggio di Maguire al West Ham ha frenato l'affare.

L'Inter è tornata così in corsa, presentando un'offerta superiore ai 25 milioni di euro. Non basta. Il Bayern valuta Pavard, nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno 2024, tra i 35 e 40 milioni di euro. Al momento il club nerazzurro non è intenzionato a rilanciare.