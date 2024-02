Inter, Juventus e Milan hanno incontrato questo pomeriggio il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in Federcalcio per parlare del passaggio della Serie A da 20 a 18 squadre. A riportarlo è l'Ansa. I club erano rappresentati rispettivamente dall’ad Beppe Marotta, dall’ad Maurizio Scanavino e dal dirigente Francesco Calvo, dal presidente Paolo Scaroni, collegato in videoconferenza. Le tre big italiane, nonostante il parere contrario degli altri club, sono favorevoli ed hanno espresso il proprio punto di vista al numero uno Gravina, per replicare quanto già fatto in Francia e in Germania.