Il Benfica non ha rivelato ai giornalisti l'elenco dei club che hanno richiesto l'accredito per inviare un proprio osservatore per la partita con il Liverpool giocata allo stadio da Luz martedì sera. Tuttavia, non è stato difficile per i colleghi di A Bola scovare i club che hanno osservato con particolare attenzione Darwin Núñez, il 22enne attaccante che, peraltro, ha segnato l'unico gol delle Aquile nel match perso 3-1 con i Reds: come ammesso dall'agente Edgardo Lasalvia, Atletico Madrid, Barcellona, ​​Bayern, Inter, Milan, Manchester United, Manchester City, Tottenham e Arsenal, solo per citare i più rilevanti, seguono il talento uruguaiano o hanno già chiesto informazioni non solo per quanto riguarda lo stipendio e la clausola risolutiva, ma anche sul modo in cui si posiziona e si muove sul campo.