L'ultima volta che l'Inter affrontò l'Empoli in campionato al Meazza era il 26 maggio 2019. Quel giorno i nerazzurri, come domani sera, avevano l'obbligo di vincere per raggiungere l'obiettivo. Tre anni fa era il quarto posto e in corsa c'era anche il Milan, stavolta sarà per rimanere in corsa nella lotta Scudetto con i rossoneri. L'Empoli, nell'ultimo confronto in Serie A nella Scala del Calcio, perdendo retrocedette in Serie B ma lo fece giocando ad armi pari contro i nerazzurri di Luciano Spalletti , vittoriosi grazie a un gol al minuti 81 di Radja Nainggolan ma soprattutto alle grandi parate di Samir Handanovic , una di quelle prestazioni che rimarranno indimenticabili nella memoria dei tifosi.

Domani il portiere sloveno, dopo il rientro positivo a Udine, difenderà ancora i pali dell'Inter alla ricerca del 21esimo clean sheet stagionale e lo farà sicuramente anche la prossima stagione, posta la volontà di giocatore e club di proseguire insieme. Nonostante sia ormai solo da ufficializzare l'ingaggio di André Onana, il prescelto per raccogliere l'eredità di Handanovic. Il numero uno classe '84 ha il contratto in scadenza il 30 giugno e sta attualmente discutendo il rinnovo con la dirigenza, che riconoscendone esperienza e leadership nello spogliatoio gli ha proposto un nuovo contratto, con ingaggio al ribasso (un taglio di circa il 30%). In attesa delle firme, dovrebbe trattarsi di un rinnovo annuale con opzione per il secondo anno, in mano alla società e non al portiere.

Nonostante un paio di offerte da altri club, Handanovic preferisce chiudere la carriera all'Inter, la cui porta difende ormai dal lontano luglio 2012, una decina di anni in cui in casa nerazzurra, tra cambiamenti societari e risultati, è successo un po' di tutto e di cui lui è stato testimone in prima linea. L'intenzione è arrivare fino a 40 anni continuando a essere parte della rosa, poi si vedrà. Ma questo è il futuro, il presente è l'Empoli. Nella speranza che per portare a casa i tre punti servano meno salti mortali rispetto all'ultima volta.