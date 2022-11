Meglio Romelu Lukaku o Erling Haaland? Stuzzicato in conferenza stampa con questa domanda scomoda, Kevin De Bruyne, compagno di squadra dei due centavanti tra Nazionale belga e Manchester City, ha risposto senza esitazioni dopo una breve battuta rivolta al giornalista: "Non è una cosa carina da chiedere - ha detto ridendo KDB -. Penso di optare per Haaland, è qualcosa di speciale. Rom lo amo, è il mio fratellino. Quello che ho visto fare ad Haaland finora è molto speciale.