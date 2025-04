Probabilmente, nel proprio inconscio, i tifosi interisti avrebbero voluto proprio questo: che la firma su un'eventuale vittoria arrivasse proprio dai piedi dal giocatore che ha ricevuto solo poche ore prima la più brutta delle notizie. E che aveva dentro di sé un terremoto, un ciclone di emozioni che meritava di sfogare sul campo. Quella di questa sera all'Allianz Arena è la vittoria dell'Inter sul Bayern Monaco, che vale un pezzo di semifinale Champions League, ma è soprattutto la vittoria di Davide Frattesi: che mette la zampata decisiva a due minuti dal novantesimo facendo calare il gelo su un'Allianz Arena ringalluzzita dal gol dell'idolo storico Thomas Muller, che all'85esimo aveva coronato l'assedio della squadra di Vincent Kompany durato tutto il secondo tempo dopo il vantaggio Inter firmato con una pennellata d'esterno da Lautaro Martinez. Ma proprio nell'unica azione vera avuta dalla squadra di Simone Inzaghi, arriva la zampata di Davidino, che ritrova l'istinto di sempre e supera Jonas Urbig sul cross di Carlos Augusto. Non è ancora finita, tra otto giorni ci sarà il ritorno; ma questo successo è pesantissimo nell'economia del doppio confronto.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-INTER 1-2

MARCATORI: 38' Lautaro Martinez (I), 85' Muller (B), 88' Frattesi (I)

BAYERN MONACO: 40 Urbig; 44 Stanisic, 15 Dier, 3 Kim (74' 23 Boey); 27 Laimer, 8 Goretzka, 6 Kimmich, 22 Guerreiro (74' 25 Müller); 17 Olise, 9 Kane, 10 Sané (74' 7 Gnabry).

In panchina: 18 Peretz, 48 Klanac, 16 Palhinha, 24 Vidović, 25 41 Kusi-Asare, 43 Jensen, 46 Karl.

Allenatore: Vincent Kompany

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (79' 31 Bisseck), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (74' 16 Frattesi), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (89' 59 Zalewski).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 32 Dimarco, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 54 Zanchetta, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Scharer (SUI). Assistenti: De Almeida - Ernie. Quarto ufficiale: Fahndrich. VAR: San. Assistente VAR: Van Boekel (NED).

Note

Spettatori: 75.000

Ammoniti: Kim (B), Lautaro Martinez (I), Mkhitaryan (I), Frattesi (I), Zalewski (I)

Corner: 4-1

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA SCHARER, RIEN NE VA PLUS ALL'ALLIANZ ARENA!!! L'INTER SBANCA IL CAMPO DEL BAYERN MONACO AL TERMINE DI UNA GARA GAGLIARDA E FA UN PASSO AVANTI CLAMOROSO PER LE SEMIFINALI!! Abbracci collettivi per Frattesi.

95' - Fallo su Thuram in area nerazzurra, manca praticamente solo il fischio finale.

94' - Zalewski atterra Boey che aveva dato via il pallone, giallo per il polacco un po' gratuito.

93' - Rimpallo involontario su Bisseck, palla al Bayern Monaco.

92' - Mucchio selvaggio in area nerazzurra, spazza via proprio Frattesi.

90' - Quattro di recupero, Zalewski prende il posto di Lautaro.

IL GOL DI FRATTESI: Transizione clamorosa dell'Inter. Lautaro pulisce un pallone, lo serve a Barella che lancia Carlos Augusto. Il brasiliano guadagna il fondo e poi mette in mezzo dove Frattesi trova l'inserimento giusto e punisce Urbig.

88' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!! DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIII!!

87' - Sommer in due tempi salva sul tiro di Kane parando in due tempi, anticipando Muller pronto a ribadire in porta.

85' - Pareggia il Bayern Monaco! Proprio Muller! Cross raccolto da Laimer che completamente solo trova da due passi Muller che non può fare altro che ribadire in porta!

83' - Prova il tiro appena fuori area Boey, palla ampiamente lontana dai pali.

82' - Gnabry fa il numero in area, poi scarica per Muller che calcia a botta sicura: dioppia deviazione con Bastoni ancora decisivo e palla in corner.

80' - Kane riceve da Laimer e spara in porta: conclusione un po' strozzata che termina fuori con Sommer impalato.

79' - Arriva il cambio: fuori Darmian, invitato a lasciare il campo a ridosso della linea laterale opposta; dentro Bisseck.

78' - Crampi per Darmian, fischiato dai tifosi. Pronto a entrare Bisseck.

77' - Gnabry prova subito a rendersi pericoloso, conclusione che termina sull'esterno della rete.

76' - Lautaro cerca la conclusione dalla distanza, senza però sorprendere Urbig che blocca.

74' - Arrivano i cambi: nell'Inter Frattesi rileva Mkhitaryan, nel Bayern Monaco dentro Gnabry per Sané, Muller prende il posto di Guerreiro e Kim lascia per Boey.

73' - Scontro testa contro testa tra Kim e Carlos Augusto, Scharer ferma il gioco.

72' - Punizione di Kimmich francamente da censura, palla fin troppo comoda per Sommer.

70' - Kane scappa via su un altro errore in uscita dell'Inter, Mkhitaryan per fermarlo spende un cartellino giallo. Pronto a entrare Muller.

69' - Pallone di Laimer troppo lungo che finisce sul fondo. Momento di respiro relativo per l'Inter che perde ancora palla.

68' - Thuram spreca una potenziale ripartenza tentando di aggirare l'avversario. Palla ancora al Bayern.

67' - Pressione totale del Bayern, Inter che fatica su ogni pallone.

65' - Fallo di Kim su Thuram, Inter che respira per un attimo.

65' - Guerreiro a terra per un contrasto di Calhanoglu, Scharer non fischia e allora il portoghese si rialza, raccoglie un pallone e calcia pericolosamente. Palla alta non di molto.

64' - Altro pallone pericoloso spazzato da Acerbi, ma il possesso è ancora del Bayern.

62' - Cross di Lainer sul quale arriva di testa Stanisic, pallone che finisce sopra la traversa.

62' - Sono 75mila gli spettatori presenti all'Allianz Arena. Barella torna in piedi.

60' - Barella a terra dopo un contrasto, il centrocampista avverte dolore al costato.

60' - Prova a sfondare Goretzka approfittando di un buco dietro, libera Darmian.

59' - Bayern che ha preso il controllo delle operazioni, Inter schiacciata.

56' - Lautaro calcia a botta sicura da ottima posizione servito da Thuram, Urbig respinge col corpo. Ripartenza Bayern e tentativo di Sané bloccato dalla difesa.

55' - Transizione perfetta dell'Inter, lancio per Thuram che mette in mezzo nel vuoto perché Lautaro non segue l'azione.

53' - Lautaro evita il contropiede di Olise mandandolo giù, inevitabile l'ammonizione per lui.

53' - Calhanoglu di furbizia serve Lautaro, Goretzka anticipa il capitano prima che possa colpire mandando in corner.

52' - Fallo su Thuram, ma Lautaro protesta per un contatto precedente. Fase all'insegna dei duelli in pochi centimentri quadrati.

50' - Buon recupero dell'Inter a metà campo. Poi però Barella non controlla, rimedia Mkhitaryan. Fase confusa, poi c'è fallo sull'armeno.

48' - Bayern che gestisce palla, fino ad un lancio troppo lungo di Kim per Sané e controllato da Sommer.

----

22.03 - Inter che batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.02 - Inter che torna in campo, Acerbi è presente. Quindi il cambio non si effettuerà per ora.

22.01 - Simone Inzaghi accompagna la squadra verso il campo con alcune indicazioni dette ad alta voce.

21.59 - Riscaldamento intenso per Stefan de Vrij, che potrebbe entrare prontamente a inizio ripresa per un Acerbi claudicante per un colpo all'anca.

HALFTIME REPORT - Un primo tempo decisamente di valore, quello disputato dall'Inter: che digrigna i denti quando c'è da lottare di fronte alle iniziative del Bayern Monaco anche se le conclusioni in porta dei padroni di casa non impensieriscono più di tanto Yann Sommer a parte un palo colpito da Harry Kane. E poi è brava a spaventare gli avversari in avanti, fino alla fantastica azione che porta al colpo di esterno di Lautaro Martinez che per il momento fa pendere la bilancia a favore della squadra di Simone Inzaghi.

-----

45' + 2' - Scharer fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Bayern Monaco grazie al gol di Lautaro Martinez.

45' + 1' - Sané calcia in spaccata trovando l'opposizione di pancia di Darmian, palla in corner. Proteste stavolta inutili del Bayern, Scharer è sicuro e ha ragione.

45' + 1' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Mkhitaryan intercetta un rilancio di Urbig e serve Thuram che tenta il doppio dribbling in area ma finisce con l'incartarsi. Poi Bastoni atterra Olise, proteste forse legittime del Bayern per un giallo mancato.

43' - Acerbi ha qualcosa da ridire ad Olise che lo tira giù impedendogli di arrivare in area su un'altra transizione dell'Inter. Fermata però dal fuorigioco di Carlos Augusto.

42' - Inter che dopo il vantaggio ricomincia col canovaccio del possesso palla, con il Bayern che legittimamente sarà ancora più furioso nel pressing. Si scalda intanto Muller.

IL GOL DI LAUTARO: Azione meravigliosa innescata proprio dall'argentino, che recupera un pallone con un contrasto aereo. Palla che arriva da sinistra da Carlos Augisto a Thuram che con un colpo di genio scarica all'indietro per il Toro che con un'esternata clamorosa mette la palla alle spalle di Urbig.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ!!!

37' - Ora è possesso palla Inter, che prova a prendere all'esca il Bayern.

34' - Barella offre un gioiellino a Lautaro che sul più bello scivola e perde l'attimo. Sbaglia il Toro a non puntare Kim, già ammonito...

31' - Occasione enorme per l'Inter. Inserimento perfetto di Bastoni che cavalca fino a vicino l'area di rigore per poi servire Carlos Augusto che non controlla bene la palla e la calcia sull'esterno della rete.

28' - Fallo da dietro su Lautaro, cartellino giallo per Kim.

27' - Potenziale palla importante per Barella in area Bayern, il 23 nerazzurro si perde. Poi Scharer fischia fallo di Lautaro.

26' - Palo di Kane! Pavard sbaglia per troppa confidenza un appoggio all'indietro, Olise recupera e serve in area Kane che ha un'occasione che trasforma in rete 99 volte su 100: per fortuna di Sommer, questa era la centesima...

24' - Kane manda fuori tempo Acerbi e lancia un nuovo assalto Bayern, vanificato da un passaggio per Sané fuori misura.

22' - Sommer ancora protagonista: Laimer appoggia per Olise che calcia di prima intenzione, lo svizzero respinge a terra.

21' - Ancora Calhanoglu prova la conclusione dalla distanza, ancora una volta Kim ci mette il corpo per deviare.

20' - Bel riflesso di Sommer che dice no alla conclusione ravvicinata di Guerreiro, pallone controllato in due tempi.

19' - Sacrificio di Lautaro in difesa, altro intervento in scivolata ad evitare la conclusione di un avversario e guadagnare rinvio dal fondo.

18' - Ottimo intercetto di Pavard che poi serve Thuram, bravo ad entrare in area e meno a gestire la palla. Dier lo anticipa e poi viene atterrato da Lautaro.

16' - Stanisic intercetta un pallone di Barella e serve Olise che prova di prima intenzione la conclusione, rasoterra parato da Sommer.

14' - Gioco fermo per un colpo al volto subito da Lautaro. Che però si rialza prontamente.

14' - Bello spunto di Laimer che appoggia per Olise, il cui cross per Kane si tramuta in un colpo di testa dell'inglese da pochi passi debole e centrale per Sommer.

12' - Ancora Inter che prova a bussare con un tiro di Calhanoglu respinto da Kim.

11' - Carlos Augusto riesce a salvare un pallone di Lautaro dall'uscita sul fondo, poi palla a Thuram che non riesce a girarsi in area.

10' - Stavolta il fallo è di Acerbi, che monta su Kane atterrandolo a ridosso del cerchio di centrocampo.

9' - Olise mette il piede e atterra Bastoni, c'è punizione per l'Inter.

7' - Olise! Prima azione pericolosa firmata dal Bayern con una combinazione al limite dell'area prima del tiro del francese che finisce in corner per la deviazione di Lautaro.

5' - Sprinta Olise che arriva in area prima di andare in rotta di collisione con Bastoni, per Scharer che è lì davanti non c'è fallo.

5' - Lancio interessante per Thuram, ma palla che risulta troppo profonda e finisce nelle mani di Urbig.

4' - Palleggio di stile dell'Inter davanti al pressing del Bayern.

2' - Thuram prova a strappare palla a Stanisic, che si rifugia in fallo laterale.

-----

21.00 - Calcio d'inizio del match per il Bayern Monaco: PARTITI!

20.59 - Abbraccio tra Kimmich e Lautaro prima e dopo il sorteggio.

20.57 - Bayern Monaco e Inter in campo per il prepartita.

20.55 - Coreografia monumentale della curva del Bayern Monaco, mentre le due squadre sono nel tunnel che porta al campo.

20.48 - Squadre tornate negli spogliatoi. Tra pochi minuti calcio d'inizio all'Allianz Arena.

20.37 - Contrariamente al resto delle riserve impegnate col torello, Federico Dimarco sta facendo un allenamento diverso, basato su scatti e cambi di direzione. Per lui anche esercizi di forza con l'elastico, il tutto per stabilizzare le proprie sensazioni.

-----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!