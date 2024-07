Una grafica de La Gazzetta dello Sport sul calciomercato dell'Inter e Gudmundsson con la maglia nerazzurra. Il punto sulla strategia dell'Inter per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, mostra tutto il sul disappunto su X. "Col caldo e l'intelligenza artificiale", il commento del numero uno rossoblù. Una presa di posizione forte, Zangrillo più volte ha ribadito di non voler fare sconti per Gudmundsson e non è la prima volta che chiude le porte all'Inter.