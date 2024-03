Guai grossi per Gabriel Barbosa, ex meteora dell'Inter: l'attaccante brasiliano, ora in forza al Flamengo, infatti, è stato sospeso per due anni per frode nei test antidoping dal Tribunale Sportivo Antidoping, in una seduta della durata di poco più di due ore andata in scena oggi. Una decisione che lo terrà lontano dai campi fino ad aprile 2025, visto che la pena parte dall'8 aprile dello scorso anno, cioè la data del famigerato test anti-doping. Gabigol, comunque, potrà ricorrere in appello.

Secondo quanto riferito da Globo Esporte, Gabigol è stato accusato di aver ostacolato lo svolgimento dell'esame antidoping dello scorso 8 aprile 2023, a Ninho do Urubu, anche se poi lo ha effettuato risultando negativo. Un atteggiamento che si è configurato come "frode o tentativo di frode in qualsiasi parte del processo di controllo", come recita l'articolo 122 del Codice brasiliano.

