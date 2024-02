Henrikh Mkhitaryan, ammonito nel corso della gara contro il Lecce, entra nell'elenco dei diffidati dell'Inter. Lo ha decretato il Giudice Sportivo dopo le partite della 26esima giornata: insieme alla quarta ammonizione per il centrocampista armeno, c'è una multa da 4mila euro per il club salentino "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Prima sanzione per Kristjan Asllani.

Saranno squalificati per un turno di campionato Kristensen (Udinese), Boloca (Sassuolo) e Izzo (Monza). Oltre a Mkhitaryan, entrano nella lista dei diffidati Leao (Milan), Nandez (Cagliari), De Roon (Atalanta), Ebosele (Udinese), Holm (Atalanta) e Ricci (Torino). Per le società, ammende da 10.000 euro a Cagliari, Milan e Napoli; puniti anche Salernitana (8.000 euro), e Sassuolo (1.500 euro).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!