Sufficienza nelle giocate, di squilli mancati e di eccessivi temporeggiamenti. Tentativi mancati, tentativi falliti. Allora la preparazione sul piano mentale non è stata quella giusta per l'Inter. Che avrebbe dovuto battere il ferro finché era caldo, dopo aver battuto i cugini rossoneri nella Supercoppa italiana. Così si è attivato tutto il talento estroso dell'Empoli. Zanetti non interrompe mai quel filo della speranze nella costruzione del possesso e della manovra. S'impenna il possesso palla con una costruzione rapida e insistita, partendo da un lato per finire sul settore opposto. Quell'ingenuità di Skriniar, la generosità della ripartenza per il sinistro di Baldanzi. Una sconfitta che cancella qualsiasi possibilità di rimonta? Possibile. Ma la prestazione di ieri è stata troppo opaca per essere veritiera.