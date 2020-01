Piero Ausilio in missione a Londra per i due grandi obiettivi del mercato di gennaio: Christian Eriksen e Olivier Giroud. Per il danese, il Tottenham chiede 20 milioni, mentre l'Inter offre 10; per il francese, il Chelsea pretende 10 e l'Inter offre 5.

"Tuttavia ieri è emerso un sostanziale passo in avanti per la preda più ambita, Eriksen - spiega la Gazzetta dello Sport -. Su questo piatto l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Ausilio hanno dato mandato agli intermediari di alzare l’offerta a 15 milioni di euro, con un’ulteriore fetta di bonus. È una mossa che appare decisiva in questo braccio di ferro a suon di milioni. Ieri Martin Schoots, l’agente di Eriksen, ha incontrato Ausilio per un proficuo punto della situazione. C’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, nonostante il Tottenham fatichi ad abbassare il prezzo. Indirettamente ieri c’è stata una mossa degli Spurs a favore dell’Inter, visto che hanno ufficializzato l’ingaggio del centrocampista portoghese Gedson Fernandes: Mourinho l’ha strappato al West Ham con un prestito di 18 mesi dal Benfica. Invece sul fronte-Giroud tutto avviene a passi lenti ma positivi. I nerazzurri sono fermi a quota 5 milioni, ma gli intermediari Morabito, Materazzi e Antonini hanno captato dei segnali di apertura dal Chelsea. Ieri il muro dei 10 milioni è crollato, la richiesta è scesa intorno agli 8 milioni. Ma potrebbe esserci un ulteriore ribasso. A tal proposito le parti hanno concordato di riaggiornarsi a domani. Anche su questo versante si registra un ragionevole ottimismo, in attesa del rush finale. Pur tuttavia va considerata la cautela interista di legare l’acquisto di Giroud all’evolversi della vicenda-Politano: come si sa, l’arrivo del francese è legato all’effettiva uscita dell’attaccante romano".

