Le domande sul mercato tengono banco anche nel corso della conferenza stampa del tecnico del Paris Saint-Germain Christophe Galtier alla vigilia del match di campionato contro il Reims. Stuzzicato sulle necessità di un nuovo difensore, Galtier ha replicato: "Domanda lunga, risposta corta. In periodo di calciomercato si dicono tante cose, io stesso mi confronto col club e ascolto tante informazioni e anche tante disinformazioni. Penso che le domande sul mercato debbano essere fatte al presidente, al settore sportivo, a Luis Campos ; io sono assolutamente concentrato sul campo, sulla serie di partite che dovremo affrontare. Con molta franchezza, poi, vi ho già detto che avremmo operato solo nel caso in cui fosse partito un giocatore. Quindi ora vogliamo trovare un giocatore in attacco, sull'ala destra. Vedremo se riusciremo a trovare quel determinato tipo di giocatore o se non arriverà nessuno. Ma ripeto, il mercato va discusso coi dirigenti e con Campos, io sono concentrato sulle partite. Ho molto lavoro da fare". Il riferimento è ovviamente a Pablo Sarabia , passato al Wolverhampton.

Ma quindi si privilegerà un arrivo in attacco piuttosto che in difesa? "Non ho mai parlato di acquisti per la difesa, se ne è andato un giocatore in attacco e quindi ci serve un giocatore offensivo", ripete alzando con tono scherzoso la voce. Insomma, almeno stando alle dichiarazioni di Galtier, per il momento in casa Paris Saint-Germain non si contempla l'ipotesi di tentare l'affondo nell'ultima fase di mercato per Milan Skriniar.

